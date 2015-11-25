Ставрополь, 25 ноября, 2015, 12:17 — ИА Регнум. В Минеральных Водах Ставропольского края найдено тело пропавшего накануне конвоира УФСИН, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Фото Романа Андрияшко предоставлено пресс-службой краевого управления Следственного комитета

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы края вели поиски пропавшего без вести сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний.

По предварительным данным, утром 18 ноября текущего года младший инспектор второй категории отдела конвоирования УФСИН России по Ставропольскому краю 36-летний Роман Андрияшко выехал на своем автомобиле «Лада-Приора» в Пятигорск на службу. Обратно со службы он не вернулся.

24 ноября его тело было найдено обгоревшим в районе поселка Бородыновки Минераловодского района. Тело находилось в трех метрах от его сгоревшего автомобиля «Лада-Приора».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.