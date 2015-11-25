Вашингтон, 25 ноября, 2015, 12:13 — ИА Регнум. За считаные минуты после того, как президент РФ Владимир Путин назвал нападение турецких истребителей F-16 на российский бомбардировщик С-24 «ударом в спину», разгневанные граждане России превратили эту фразу в хештег в социальных сетях, сообщает New York Times.

Цитата из к/ф «Воины света». реж. Майкл Спириг, Питер Спириг. 2009. Австралия, США Вампир

Вскоре, хештег #УдарВСпину стал дополняться визуальными образами: на них глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнивается с вампиром-кровопийцей, самопровозглашенным халифом «Исламского государства» Абу Бакром аль-Багдади, также пользователи интернета вспомнили о пакте между Турцией и нацистской Германией времен Второй мировой войны.

Кроме того, звучали призывы бойкотировать турецкие курорты и продукцию. «Со времен войны не слышались столь яростные призывы к воздаянию», — пишет New York Times.

Тема «удара в спину» также прозвучала во всех репортажах на всех телевизионных каналах. Общим стало то, что, сбив российский самолет, Турция, подталкиваемая США, продемонстрировала себя как сторонника террористической группировки «Исламское государство».