Москва, 25 ноября, 2015, 12:03 — ИА Регнум. Операция по спасению штурмана сбитого в Сирии Су-24 успешно завершилась, он доставлен на базу живым и здоровым. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

hvylya.net Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу

Шойгу поручил оказать всю необходимую помощь семьям летчиков сбитого в Сирии российского бомбардировщика Су-24.

Открывая заседание коллегии военного ведомства, министр отметил, что накануне при выполнении боевой задачи по уничтожению инфраструктуры террористов в Сирии «погибли наши товарищи». По его предложению участники заседания коллегии почтили память погибших минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября российский самолет Су-24 был сбит в Сирии. Самолет был сбит ракетой типа «воздух — воздух» с турецкого самолета F-16 и упал на территорию Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Летчикам удалось катапультироваться, но один из них погиб.