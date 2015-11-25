Владивосток, 25 ноября, 2015, 11:58 — ИА Регнум. В связи с известными событиями в Египте и Турции, обострением политической ситуации туроператоры переориентировались и предлагают альтернативу популярным зарубежным турам — элитные базы отдыха и отдых в странах АТР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

tonkosti.ru Пляж. Вьетнам

Туристические агентства Приморского края после приостановки авиасообщения между Египтом и Россией, а также закрытия Турции для туристов, готовы предложить клиентам на выбор другие направления.

Читайте также: «Ростуризм» рекомендует туроператорам не продавать путевки в Турцию

Из большинства опрошенных туроператоров во Владивостоке, туристы меняют дорогостоящие путевки в страны Азии на отдых во Вьетнаме и Китае.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM менеджер турагентства «Пегас Туристик» Светлана, их фирма уже давно не предлагает туры в Египет, а упор делает на азиатские направления.

«Приморцы и до трагических событий чаще выбирали отдых в странах Азиатского Тихоокеанского региона. Есть немного желающих посетить Европу. Но и этот поток немногочислен. Часто заказывали Турцию, но теперь и эти популярные курорты под запретом», — пояснили в турагентстве.

Сократилась продажа туров и в других компаниях. Туропереторы единодушно согласились с рекомендациями МИДа и Ростуризма. Большинство клиентов, аннулировавших туры в Египет и Турцию, не хотят лишаться отдыха и соглашаются либо ждать, либо выбирают альтернативные направления. Внутренний туризм не особо популярен, правда, немало запросов на отдых в Крыму.

Чтобы не срывать новогодние праздники, приморцы переориентировались на элитные горнолыжные турбазы и курорты Дальнего Востока.

Большинство туроператоров подтвердили, что самые популярные в Приморье путевки в Таиланд и Вьетнам.

«Из-за относительно недорогих чартерных рейсов туры привлекательны по цене, к тому же лететь в эти страны можно напрямую и без пересадок. Приморцы чаще выбирают Китай, Южную Корею, Японию. Привлекает и то, что в этих странах безопасный отдых», — пояснили в туркомпании «Дороги мира».

Напомним, Росавиация определила страны, на которые туристам стоит обратить особое внимание. В список, предоставленный авиакомпаниям вошло 47 стран, выполнение в которые всех регулярных, транзитных и чартерных рейсов должно осуществляться «с повышенными мерами авиационной безопасности». В перечне: Австрия, Алжир, Албания, Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Египет, Индонезия, Испания, Италия, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Кипр, Кувейт, Ливия, Ливан, Марокко, Малайзия, Македония, Молдавия, Мьянма, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, США, Судан, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тунис, Франция, Филиппины, Черногория, Уганда, Узбекистан и Шри-Ланка.

Читайте также: Ростуризм не рекомендует летать в Египет через третьи страны