Москва, 25 ноября, 2015, 11:48 — ИА Регнум. Тема поражения российского бомбардировщика Су-24 близ турецко-сирийской границы 24 ноября стала одной из ключевых для ереванской печати. Редакции пытаются анализировать случившееся и прогнозировать возможное развитие событий применительно к Армении. И это не случайно, в отличие от России, в Армении традиционно мало доверяют Турции. Точнее, основываясь на многовековом опыте соседства, не доверяют вовсе.

ikovrov.ru

Газета «Жаманак» пишет, что возможное обострение российско-турецких отношений — серьезный вызов, который касается Армении не только опосредованно, но и непосредственно будет граничить с ней. «Этот вызов может ударить по Армении с двух сторон, поскольку несомненно, что в случае этого противостояния Азербайджан не останется в стороне и выполнит свою роль «младшего брата». Ближневосточные события неминуемо приближаются к Кавказу, и приближаются не в виде исламского терроризма, а в виде российско-турецкого противостояния. Очевидно, что Армения в одиночку не сможет противостоять этой угрозе. Необходима консолидация усилий как минимум трех стран региона — Армении, Грузии и Ирана», — пишет газета.

Газета «Чорорд ишхануцюн» уверена, что полномасштабной войны между Россией и Турцией не будет (это стало бы началом третьей мировой войны), но «симметричный ответ» Россия, тем не менее, может нанести. «К примеру, русские могут «случайно» отбомбить прилегающие к Сирии территории Турции или уничтожить приблизившийся к воздушной зоне ОДКБ турецкий самолет. А армяно-турецкая граница — единственное место, где российские и турецкие войска стоят лицом к лицу, на расстоянии нескольких сот метров. Факт того, что Турция является врагом Армении, зафиксирован почти на официальном уровне по той простой причине, что Турция предпринимает в отношении Армении однозначно враждебные действия (держит в блокаде). При этом турецкие пограничники находятся на удалении 14 км (по прямой) от Еревана. Если русские решат «дать симметричный ответ» с территории Армении, Азербайджан может начать боевые действия, рассчитывая на помощь Турции под шумок российско-турецкого противостояния. По большому счету турецко-курдские столкновения происходят весьма близко от нашей границы, и если русские «случайно» отбомбят территорию Турции, то турки могут «случайно» отбомбить и нашу территорию», — полагает автор статьи.

Газета «Грапарак»: «Поражение российского Су-24 формирует определенный пропагандистский фон относительно реальности/нереальности политических амбиций Владимира Путина. Фактически это намек на то, что в Сирии «Россия может нести больше потерь» и что «российская авиация не непобедима». А это окажет серьезное влияние на общественные настроения и политические элиты Европы. Таким образом, НАТО руками Турции «сломало» Путина. Ожидается, что реакция России не будет эмоциональной, а предельно взвешенной. В противном случае возрастет риск завязнуть в «сирийском болоте».

Газета «Аравот»: «Россия и Турция вряд ли начнут войну. Но если и так, то нам она ничего хорошего не сулит. Как ничего хорошего русско-турецкие войны не дали армянам в прошлом. В подобных войнах мы всегда теряли. Теряли из-за надежды, что «русские» освободят наши земли и подарят их нам только из-за нашего христианства, братства и союзничества. А потом обижались, почему русские не защитили своих братьев и союзников… Сейчас охраняющий нашу границу 18-летний парень делает больше, чем сто «геополитических комментаторов», считающих, что в результате противостояния России и Турции мы выиграем. Наоборот — из наших интересов исходит, чтобы это противостояние не развивалось и по возможности скоро сошло бы на нет».

Газета «Айкакан жаманак», ссылаясь на мнение турколога Рубена Мелконяна, пишет, что в результате последних событий значение российской военной базы в Армении резко возросло. Согласно Мелконяну, в случае развития событий в широкомасштабную войну Армения окажется на передовой, а российские базы не останутся в стороне от событий. «Полагаю, что Россия определенным образом ответит на поражение своего самолета, вынуждена будет, и в настоящее время смягчения ситуации ожидать не стоит, ситуация будет развиваться в направлении большей эскалации», — считает Мелконян.

Подготовил Рубен Грдзелян