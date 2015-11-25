Барнаул, 25 ноября, 2015, 11:48 — ИА Регнум. С начала 2016 года сотрудники пенсионного фонда в Алтайском крае, чьи рабочие места находятся по адресу ул. Партизанская, 94 в Барнауле, будут работать в более комфортных условиях. Для них достраивают теплую автостоянку с переходной галереей, соединенной с главным зданием. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) подсчитали, что строительство этого обойдется бюджету более чем в 82 млн. руб.

http://photo.sibnet.ru Здание ПФР в Алтайском крае

«Строительство административного здания с теплой стоянкой автомобилей и переходной галереей по адресу ул. Партизанская, 94 в Барнауле находится в завершающей стадии. Работы, согласно условиям контракта, будут завершены в текущем году, — подтвердил ИА REGNUM управляющий отделением пенсионного фонда в Алтайском крае Борис Трофимов.

Ранее руководство Пенсионного фонда Алтайского края публично пообещало «фронтовикам» снизить расходы на строительство здания, однако вместо этого, наоборот, увеличило их. Об этом на официальном сайте ОНФ сообщил руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта.

Как следует из официального сообщения ОНФ, история с обнаружением неэффективных трат ряда региональных отделений Пенсионного фонда России началась около года назад. На сайте госзакупок общественники обнаружили информацию о том, что отделение ПФР в Алтайском крае, намеревалось потратить из бюджета 80,4 млн руб. на пристройку к своему офису общей площадью 1535 кв. м. В пристройке планировалось оборудовать теплую автостоянку и сделать переходную галерею, соединяющую ее с главным зданием. Тогда «фронтовики» добились от руководства отделения ПФР обещания снизить стоимость строительства как минимум на 10%, — говорится в официальном сообщении ОНФ.

Продолжая контролировать данную тему, эксперты Народного фронта установили: «благодаря ловкому манипулированию аукционными процедурами смета на строительство пристройки возросла».

«В 2015 году, после освоения подрядчиком почти 50 млн руб. стороны неожиданно инициировали расторжение госконтракта. Подрядчик, не выполнив взятых на себя обязательств, отделался небольшим штрафом. Заказчик объявил новый аукцион. От участия в нем конкурсная комиссия отстранила компанию, указавшую в документации вес алюминиевого листа, который не соответствовал весу, прописанному в техническом задании заказчика. Компания подала жалобу на решение конкурсной комиссии в региональное управление Федеральной антимонопольной службы», — поясняется в официальном сообщении ОНФ.

Такая принципиальность заказчика общественников озадачила, поскольку алюминиевый лист при проведении работ никто и не собирался использовать. В смете этот материал фигурировал как исключенная позиция. Это обстоятельство подтвердили ИА REGNUM в руководстве одной из отстраненных от конкурса компаний — барнаульского ООО «АЭССКО». Причем алтайские представители ФАС никаких нарушений в этом не усмотрели.

Между тем, победителем конкурса стала компания, офис которой ранее располагался по одному адресу с офисом предыдущего подрядчика.

«На продолжение строительства отделение ПФР готово потратить еще 33 млн 925 тыс. руб. Если суммировать все расходы, то получится, что строительство пристройки обойдется бюджету более чем в 82 млн руб. Цена возведения здания выросла на несколько миллионов в сравнении с первым аукционом», — говорится в сообщении ОНФ.

Возросшую смету строительства общественникам объяснили дополнительными работами по устройству монолитных участков, увеличением площади благоустройства и ограждения территории.

«На деле же ловкое использование лазеек в конкурсных процедурах избавили Пенсионный фонд от «неприятной» экономии», — подчеркнул руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта.

Впрочем, у управляющего отделением пенсионного фонда в Алтайском крае Бориса Трофимова на этот счет другое мнение.

На запрос ИА REGNUM о снижении расходов на строительство пристройки и обозначении конкретной суммы этого снижения, Борис Трофимов ответил, дословно, следующее: «Расходы на данное строительство были снижены, окончательная экономия будет видна по окончании строительства».

Общественникам осталось неясным, о какой теперь экономии шла речь, если сумма госконтракта со строителями была зафиксирована в договоре и проведенном конкурсе.

Завышение расходов на строительство здания Пенсионного фонда в Алтайском крае они намерены обсудить с председателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым.