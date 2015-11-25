Ереван, 25 ноября, 2015, 11:18 — ИА Регнум. В результате оперативных мероприятий соответствующих органов Службы национальной безопасности (СНБ) Армении была раскрыта и обезврежена организованная преступная группировка, которая планировала серию тяжких преступлений на территории Армении.

Photolure

Как сообщили ИА REGNUM в СНБ, в 2015 году бывший житель Еревана, ныне проживающий заграницей Артур Варданян прибыл в Армению, создал и возглавил преступную группировку. Было приобретено большое количество оружия, которое было спрятано в арендованном для этих целей особняке в ереванском районе Норка.

В ходе обыска 25 ноября сотрудники полиции обнаружили разного вида автоматы, пистолеты, гранатометы, в том числе типа «муха», а также гранаты, взрывчатые вещества и устройства, средства связи, военное обмундирование, в том числе бронежилеты. В момент обыска в доме во главе с Артуром Варданяном находились 9 членов группировки, которые были задержаны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно публикациям армянских СМИ, задержаны трое женщин и семеро мужчин. Среди задержанных есть иностранцы.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, oтдельные подразделения полиции Еревана переведены на усиленный вариант несения службы. На некоторых перекрестках в центре Еревана появились полицейские с автоматами и бронежилетами.

По некоторым данным, обезвреженная группировка имеет отношение к одной из политических партий. Вероятнее всего речь идет о так называемом, общественном фронте спасения «Новая Армения», который ранее объявил, что «начинает процесс устранения режима». Как ранее сообщало ИА REGNUM, такое заявление 21 октября сделал лидер движения «Учредительный парламент», глава единого штаба Жирайр Сефилян.

Он отметил, что 1 декабря провозглашается днем гражданского неповиновения. По мнению героя карабахской войны, политическим путем — с помощью выборов невозможно отстранить Сержа Саргсяна от власти.

В преддверии конституционного референдума, который назначен на 6 декабря, лидер партии «Наследие» Раффи Ованисян и лидер движения «100-летие без режима» Жирайр Сефилян заявили о совместной борьбе и о формировании совместного оппозиционного штаба под названием общественный фронт спасения «Новая Армения».