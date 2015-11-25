Москва, 25 ноября, 2015, 11:07 — ИА Регнум. Ущерб от приостановки продаж туров в Турцию может на порядок превысить потери от запрета полетов в Египет, считают аналитики АТОР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, в АТОР отмечают, «если конфликт усугубится, и приостановка продаж продлится 2−3 месяца, то ущерб для туристического бизнеса на порядки превысит потери от запрета полетов в Египет».

edison-tour.com.ua Минеральные источники Памуккале в Турции

Напомним, что российские туроператоры оценили потери от приостановки реализации туров в Египет в 1,7 млрд рублей.

При этом, отмечают в АТОР, поскольку ноябрь — не сезон для Турции, то пока преждевременно говорить о серьезных потерях для бизнеса.

По оценке аналитиков, в Турции находится более 10 тыс. российских туристов, примерно 20% из них — те, кто перебронировал свои туры в Турцию из-за приостановки авиасообщения с Египтом. Часть туристов, как организованных, так и самостоятельных, находятся в Стамбуле.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, турецкий F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, выполнявший задачи по борьбе с ИГИЛ на территории Сирии.

Ростуризм запретил туроператорам продавать туры в Турцию в связи с угрозой терроризма. «В Турции сложились обстоятельства, серьезно затрудняющие принятие мер по защите российских граждан и оказание им покровительства со стороны России. Данные обстоятельства квалифицируются как угроза безопасности туристов», — говорится в сообщении ведомства.