Токио, 25 ноября, 2015, 11:06 — ИА Регнум. В среду, 25 ноября стало известно, что автомобильный гигант Тойота отзовет еще 1,6 млн автомобилей в рамках дела о подушках безопасности «Таката», сообщает Figaro со ссылкой на Agence France Press.

grupovgllc.com 6 Тойота. Подушка безопасности «Таката»

Причиной отзыва стал дефект подушки безопасности, установленной на пассажирском месте. Как сообщил представитель компании агентству Agence France Press, «Мы произвели отзыв в целях предосторожности».

Под отзыв подают 22 модели, произведенные между январем 2004 года и декабрем 2008 года.