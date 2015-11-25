Москва, 25 ноября, 2015, 11:00 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы на заседании 25 ноября в окончательном чтении приняли бюджет Москвы на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов. Как заявила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, законопроект доработан с учетом всех принятых поправок, которые связаны с перераспределением объемов расходов между государственными программами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская городская дума

«Сохранен трехлетний горизонт, обеспечиваются социальные приоритеты и решения задач развития, устойчивость бюджетной системы города, предусмотрено полноценное финансирование всех государственных программ», — сообщила Зяббарова.

Глава департамента отметила, что общий объем доходов бюджета Москвы в 2016 году составит 1 трлн 598,9 млрд рублей, а расходов — 1 трлн 646,8 млрд рублей. В 2017 году доходы городского бюджета составят 1 трлн 647,2 млрд рублей, а расходы — 1 трлн 681 млрд рублей. Доходы бюджета в 2018 году составят 1 трлн 692,6 млрд рублей, а расходы — 1 трлн 746,5 млрд рублей. Так, дефицит в 2016 году составит 47,9 млрд рублей, в 2017 году — 33,8 млрд рублей, в 2018 году — 53,9 млрд рублей. Зяббарова подчеркнула, что дефицит бюджета останется в рамках предельных значений, установленных федеральным законом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» № 08−13−6344/15 был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным 7 октября. В первом чтении Мосгордума приняла проект бюджета до 2018 года 21 октября. Ко второму чтению бюджета столицы до 2018 года было представлено 27 поправок, 9 из которых — это поправки редактора, а остальные 18 — депутатов и депутатских объединений. 18 ноября на заседании Мосгордумы были поддержаны поправки редактора и отклонены поправки депутатов и депутатских объединений. Отметим, ранее Сергей Собянин заявлял, что бюджет столицы на 2016 год будет «чрезвычайно непростым».

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