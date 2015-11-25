Ватикан, 25 ноября, 2015, 10:03 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск с 25 по 30 ноября посетит три африканские страны, в том числе Центральноафриканскую республику, в которой уже два года идет война, сообщает Europe 1.

roma.corriere.it Папа Римский Франциск с африканцами

В ходе пятидневного визита, который может стать самым рискованным с момента возведения его в сан, Франциск посетит три африканские страны: Кению, Уганду и Центральноафриканскую республику.

Озабоченность вызывает не плотная программа визита, включающая в себя около двадцати выступлений, а вопрос безопасности: в Кении и Уганде активны террористические организации, на счету которых такие теракты, как апрельская бойня в Гаррисе, в результате которой было убито 148 человек.

Обеспокоенность вызывает также визит папы в Центральноафриканскую республику, поскольку уже два года страну разрывает гражданская война между повстанцами-исламистами и христианским большинством населения.