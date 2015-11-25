Санкт-Петербург, 25 ноября, 2015, 09:43 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 ноября не поехал в Турцию сам, а затем рекомендовал сделать то же самое и всем российским гражданам. На заявление министра оперативно отреагировал Ростуризм, предупредив наших граждан об опасности путешествий в эту страну и разъяснив их права при разговоре с представителями турбизнеса.

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Последние почти не сомневаются в том, что следом за рекомендациями последует закрытие авиасообщения с турецкими берегами по «египетскому сценарию». И не важно, что сбитый российский самолет был военным, а упал он не на территории Турции. «Наши власти не любят политические игры. Вероятно, дружба России и Турции на этом закончится», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM представитель Альянса туристических агентств в Северо-Западном регионе, генеральный директор ООО «ЕДЕМВОТПУСК.РУ» Ирина Семенова.

По ее словам, клиентов турагентств как в Петербурге, так и в других регионах Северо-Запада уже взволновали новости с турецкого направления. Об отказе от поездок речи пока не идет, но люди звонят своим менеджерам. Пока последние мало что могут сказать обеспокоенным туристам: все ждут решений туроператоров, например, по замене направления. В настоящий момент, напомним, об отказе продажи путевок в Турцию уже объявили туроператоры «Натали Турс» и «Библио Глобус», объяснив свой шаг заботой о безопасности туристов.

К счастью как для самих туристов, так и участников рынка, Турция сейчас — далеко не самое востребованное направление. По подсчетам Ростуризма, там сейчас отдыхает порядка 10 тыс. россиян. Для сравнения: из Египта пришлось вывозить 80 тыс. туристов. «Мы честно предупреждаем всех желающих, что в Турции сейчас не сезон: там прохладно, поэтому туристам, скорее всего, придется наслаждаться скорее олл-инклюзивом в отеле», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор туристической компании «Туры Петербурга» Виктория Ворошилова.

По ее словам, Турция была удобна в качестве альтернативы Египту, прежде всего — по цене. Но если не ставить вопрос «куда поехать за те же деньги», то выбор есть. Например, Турцию сейчас успешно может заменить Кипр, где чуть теплее и ненамного дороже (из-за евро). Более экзотические варианты — это Юго-Восточная Азия, а именно — Индия и Вьетнам. По словам Ирины Семеновой, у петербуржцев сейчас есть шансы приобрести поездку, например, на Гоа на Новый год по цене всего в 100−120 тыс. рублей за двоих, то есть почти по стоимости Египта. Правда, если покупатели готовы провести в воздухе 9−10 часов. Также, считает Виктория Ворошилова, туроператоры могут начать работать с испанским Тенерифе, который сейчас стоит слишком дорого для рядовых туристов из-за отсутствия чартеров.

Закрытие Турции не станет катастрофой для зимнего периода, резюмируют эксперты. Другое дело — лето. «После потери Египта закрытие Турции станет глобальным ударом для туристического рынка, — говорит Ирина Семенова. — Летнего сезона у петербуржцев просто может не быть». Самыми популярными направлениями у жителей города на Неве являются бюджетные Турция, Египет и Тунис, но последний из-за летних терактов стал практически невостребованным. А вот Турцию традиционно выбирают до 55−60% туристов из числа среднего класса, говорит Семенова.

Найти замену Турции на летний период будет непросто. Европа вряд ли станет полноценной альтернативой для самого массового, среднего класса туристов, так как там дороже. «В Европу в основном ездят те, кто привык, или у кого там недвижимость», — пояснила Ирина Семенова. Российские курорты, при всей актуальности патриотических настроений, участники рынка тоже не могут назвать стопроцентной летней заменой: в Крыму страдает инфраструктура (как в секторе гостеприимства, так и транспортная — с полуостровом нет железнодорожного сообщения). А в Сочи нет так красиво и слишком дорого.

По словам Виктории Ворошиловой, раннее бронирование турецких курортов пока не началось: активная кампания стартует в феврале — марте, пока же туроператоры только «прощупывают» спрос. Поэтому у игроков рынка сохраняется надежда, что к тому времени взаимоотношения двух стран восстановятся. А главное — принимающие стороны позаботятся о безопасности туристов, которую любой туроператор или турагент ставит во главу угла.

В противном случае, говорит Ирина Семенова, рынок получит двойной удар и может недосчитаться не только турагентств, которые будут закрываться первыми, но и ряда туроператоров, для которых Турция и Египет являются самыми продаваемыми направлениями. По словам эксперта, закрытие самого популярного зимнего направления — Египта — уже поставило ряд городских турфирм на грань выживания. Постоянные до недавнего времени клиенты не очень активны, предпочитают «отсидеться» в этом году дома или из-за боязни чартеров переплачивают за «индивидуальные» поездки.

Все это привело к тому, что некоторые турфирмы уже стали покидать сотрудники, чьи зарплаты напрямую зависят от продаж. «Профессионалы стали уходить из отрасли», — заключила Семенова.