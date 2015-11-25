Москва, 25 ноября, 2015, 09:20 — ИА Регнум. Российская сторона в ответ на энергетическую блокаду Крыма фактически прекратила поставки угля на Украину. Об этом сообщает в среду, 25 ноября, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

scmp.com Вагоны с углем

По данным издания, официальный запрет пока не вводился, однако еще со вчерашнего дня, 24 ноября, уголь для Украины «перестал проходить границу».

«И энергетический, и коксующийся уголь в адрес украинских потребителей не пропускает таможня», — сообщил газете источник в одной из угольных компаний. Эту информацию также подтвердили другие источники среди операторов, но один из них уточнил, что транзит угля через Украину проходит нормально.

Министр энергетики РФ Александр Новак 24 ноября допустил, что Москва может прекратить поставки угля Киеву в ответ на прекращение подачи электроэнергии в Крым.

«Может, в этой ситуации и нужно принять аналогичное решение о прекращении поставок угля нашими коммерческими организациями, которые поставляют уголь украинским электростанциям», — сказал министр.