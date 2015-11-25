Буэнос-Айрес, 25 ноября, 2015, 08:39 — ИА Регнум. Народ Аргентины выбрал нового президента. По итогам голосования президентскую гонку выиграл кандидат от оппозиции Маурисио Макри. Да, перевес незначителен — около 3%. Но это скорее норма для последних выборных кампаний в т.н. боливариански ориентированных странах. С мизерным перевесом на последних президентских выборах выиграли и глава Венесуэлы Николас Мадуро, и президент Бразилии Дилма Руссефф.

infosanpedro.com.ar Флаг Аргентины

Проблемы в этих странах общие: экономический кризис (отличается только глубина падения); рост социальных субсидий, в результате чего значительная часть населения вообще не имеет стимула к трудовой деятельности; перманентные акции протеста. И если одну половину общества такая ситуация устраивает, то есть и другая, которая просто хочет для себя и страны нормальной жизни. А не протектората США, как у нас любят писать и говорить с экранов телевидения. Рассуждать подобным образом — это примитизировать проблему и не понимать истинных мотивов недовольства населения.

Никто не отрицает роли фактора США в развитии процессов в Аргентине, Бразилии и тем более Венесуэле. Опять же, вопреки растиражированному мнению, что Россия «выгнала США с заднего двора» под восторженные аплодисменты латиноамериканцев.

США никуда не ушли и не собираются уходить. Тем более что мы им там, на самом деле, особо и не мешаем. А с осени этого года вообще начался массовый уход российских фирм из Бразилии и Аргентины.

О причинах и динамике этого процесса мы уже писали. Но можно задать вопрос, а чего же мы там не работаем так, как это делают американцы? Почему еще летом наш официоз не озаботился тем, что в Аргентине могут прийти к власти люди, которые, как это недавно сделал Маурисио Макри, будут открытым текстом говорить о пересмотре и аннуляции подписанных соглашений? Кто-то почему-то очень спешил их подписать?

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Все статьи автора: Татьяна Полоскова