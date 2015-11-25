Киев, 25 ноября, 2015, 08:21 — ИА Регнум. Только очень, мягко говоря, недалекие люди могут отмечать событие, которое положило начало уничтожению страны, уничтожению их власти и их капиталов. Особенно эти выводы касаются политической и бизнес-элиты окраины, которая за двадцать пять лет так и не смогла стать государственной элитой, а действовала исключительно из логики — наворовать побольше, пока не пришел настоящий хозяин, чем подтвердила свой глубокий провинциализм. А если у страны нет государственной элиты, то ее исторические перспективы ничтожны.

infolight.org.ua Евромайдан в Киеве

Как отмечает Александр Ростовцев в статье «Итоги двух лет майданной деградации: Европейский костерок не задался», «итоги двух лет майданной деградации налицо: политический и экономический кризис на Украине только усилился, олигархи никуда не делись, коррупция доедает государство дотла, закон и право подмяли под себя вооружённые группы отморозков, страна находится под внешним управлением и балансирует на грани дефолта, общество запугано и фрагментировано, мозгопромывке и фальсификациям в украинских СМИ из персональной смоляной ямы люто завидует доктор Геббельс, укро-ылитка не может воевать и не может не воевать — её криворукая бездарность одинаково опасна для войны и для мира, стремительное удорожание жизни и нищающее население делают социальный взрыв всего лишь вопросом времени».

Поэтому не случайно, что торжественные мероприятия, посвященные второй годовщине начала событий на киевском майдане Независимости, в самой украинской столице вылились в антиправительственные выступления: «В какой-то момент митингующие, изначально собравшиеся на центральных улицах и площадях, чтобы почтить память погибших в результате столкновений в Киеве в 2013—2014 годах, потребовали от действующей власти «отчета о проделанной работе». Так и не встретившись ни с представителями Кабмина, ни с народными депутатами, общественники объявили о бессрочной акции протеста».

Как отмечает блогер gwinplane: «То, что вчера было в Киеве, меньше всего напоминало всеобщее ликование освобожденного от «кровавого тирана» народа по поводу годовщины «майдана достоинства». Визит Порошенко к «святыням Майдана» и вовсе закончился конфузом: он покидал Институтскую улицу, где в феврале прошлого года шли бои между участниками Майдана и милицейским спецназом и где находится мемориал «Небесной сотни», под громкое улюлюканье толпы и крики «Ганьба!».

Сегодня большинство соцопросов, проводимых на Украине, подтверждают чрезвычайно низкий авторитет власти (около 70% респондентов не доверяют институтам власти) и готовность людей снова окунуться в революционный угар. Поэтому абсолютно не случайны следующие оценки итогов «революции достоинства» со стороны ее участников.

Например, активист и сторонник майдана украинский автогонщик и волонтер Алексей Молчанов: «К сожалению, при Порошенко феодальная система в стране лишь усилилась. Но если бы два года назад мы на Майдане знали, благодаря кому окажемся в нынешнем положении, — повесили бы Порошенко и Яценюка за яйца на фонарных столбах».

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Все статьи автора: Юрий Баранчик