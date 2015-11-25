Каир, 25 ноября, 2015, 08:00 — ИА Регнум. Египетские власти исследовали взрывчатку, обнаруженную в посылках, предназначенных для США, сообщает Reuters со ссылкой на CBS News.

energyfm.net Посылка

Две коробки были обнаружены в международном аэропорту Каира. Пересылкой занималась компания DHL.

Посылки, каждая из которых весила около 10 кг, должны были доставить через Лондон. Взрывчатое вещество обнаружили с помощью рентгена.

Аэропорт столицы Египта полностью возобновил работу после проверки подозрительного багажа.