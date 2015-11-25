Анкара, 25 ноября, 2015, 07:20 — ИА Регнум. Эксперты допустили возможную отмену или заморозку ряда бизнес-проектов России и Турции после инцидента с Су-24. В администрации президента РФ назвали «жесткими» решения, которые собираются принять в Москве. Об этом «Коммерсанту» рассказали высокопоставленные источники в госструктурах.

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По словам одного из собеседников, Москва намерена свернуть или заморозить на годы вопросы военного сотрудничества, международных контактов, а также бизнес-проекты с Анкарой. Источник в администрации президента пообещал, что принятые меры будут «жесткими» и скажутся на отношениях России и Турции во многих сферах. Предположительно, окончательные решения будут выработаны после экспертных консультаций.

Так, «Газпрому» предстоит дать оценку целесообразности строительства «Турецкого потока». Источники издания резюмировали, что межправительственное соглашение по первой нитке могло быть подписано в середине декабря, однако теперь это маловероятно. «Если газопровод не будет построен, это будут проблемы Турции, которой придется учитывать украинский транзитный риск», — пояснил собеседник «Коммерсанта».

Под угрозой может оказаться и АЭС «Аккую» «Росатома», которая должна стать первой атомной станцией в Турции. Ее строительство оценивается в $22 млрд, на данный момент это самый крупный контракт Москвы и Анкары в энергосфере. Тем не менее стороны уже заключили все необходимые соглашения, поэтому полная отмена проекта выглядит маловероятной.

Бизнес-интересы в Турции есть и у других российских компаний, но их масштаб заметно меньше.