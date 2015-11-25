Владивосток, 25 ноября, 2015, 06:47 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Приморского края утвердили налоговые льготы для резидентов Свободного порта Владивосток и территории опережающего развития (ТОР) на 5 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

eurasiancenter.ru Порт Владивосток

Поправки в законы «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» одобрены краевым парламентом сразу в трех чтениях.

В течение первых 5 лет созданные предприятия будут освобождены от региональных налогов, после им предстоит выплачивать в краевой бюджет менее 1 процента.

Проект закона «О налоге на имущество организаций» устанавливает налоговые ставки в отношении имущества резидентов СПВ или ТОР, созданного или приобретенного для деятельности в ходе проекта: 0 процентов на пять лет и 0,5 процентов в течение последующих пяти лет.

Второй законопроект предоставляет возможность устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций — резидентов Свободного порта Владивосток, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в размере, не превышающем 5% в течение первых пяти налоговых периодов и не ниже 10% в течение следующих пяти налоговых периодов.

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Как пояснил на заседании ЗС ПК директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Павленко, региональная законодательная база приведена в соответствие с федеральными требованиями.

«Нам федеральный законодатель дал право решать по своим налогам для резидентов Свободного порта и сейчас мы предлагаем его реализовать. Причем, если законопроект будет принят сейчас, то он вступит в силу уже с 1 января 2016 года», — отметил Павленко.

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Напомним, на Дальнем Востоке создано девять ТОР. По две в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, и по одной — на Камчатке, Чукотке и Якутии. Предполагается выделение из госбюджета 21 млрд рублей.

В рамках реализации проектов в ТОРах ожидается инвестиций более 240 миллиардов рублей. Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу 12 октября. Режим порто-франко будет действовать на территории 15 муниципальных образований Приморского края.