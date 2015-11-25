Владивосток, 25 ноября, 2015, 06:41 — ИА Регнум. Фонд развития Дальнего Востока одобрил три новых инвестиционных проекта: два в Приморье и один на Сахалине. На их реализацию планируется потратить более 50 миллиардов рублей инвестиций, сам фонд вложит 4,7 миллиарда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

dal-rassvet.com Карта Сахалина и Приморья

К реализации в Приморье был одобрен проект строительства сухого порта в Приморском крае. Стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда рублей, из них Фонд развития Дальнего Востока профинансирует почти половину — 700 миллионов рублей.

«Нам выгодно привлекать как можно больше инвестиционных ресурсов на единицу вложенных средств Фонда. Однако пропорция зависит от структуры и специфики каждого проекта, сроков окупаемости. Некоторые проекты с большим мультипликативным эффектом достаточно сложно реализовать без существенной государственной поддержки», — отметил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Также к реализации в Приморье одобрен проект строительства холодильно-складского комплекса для хранения и перевалки рыбной продукции. Его стоимость составляет 3,6 миллиарда рублей, Фонд проинвестирует 1,2 миллиарда.

На Сахалине по инициативе «Восточной горнорудной компании» планируют построить транспортную инфраструктуру с целью увеличения добычи угля на Солнцевском месторождении. Стоимость проекта составляет 45,1 миллиарда рублей, при вложениях Фонда развития Дальнего Востока в 2,8 миллиарда рублей. Таким образом, сахалинский инвестиционный проект стал самым выгодным. На 1 рубль, вложенный Фондом, будет привлечено 16 рублей частных инвестиций.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что все представленные проекты подготовлены на высоком уровне.

«Создан целостный механизм государственной поддержки инвестиционных проектов, это гибкая и эффективная система, и роль Фонда развития Дальнего Востока здесь — одна из центральных. Решение Правительственной Подкомиссии является достаточным основанием для того, чтобы Фонд развития Дальнего Востока приступил к инвестированию», — подчеркнул Александр Галушка. Напомним, при участии Фонда развития Дальнего Востока на территории Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалинской области уже реализуются несколько ранее одобренных инвестиционных проекта общей стоимостью 23 миллиарда рублей и инвестициями со стороны Фонда в размере 4,8 миллиарда.

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков отметил активность дальневосточных предпринимателей, которая, по его мнению, свидетельствует о высоком спросе на инвестиции.