Владивосток, 25 ноября, 2015, 05:34 — ИА Регнум. В бюджете Приморского края на развитие здравоохранение в 2016 году заложено свыше 16 миллиардов рублей, из которых 15,6 миллиарда — региональные денежные средства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

fond.medicina.ru В Приморье 16 миллиардов направят на здравоохранение

По информации департамента финансов Приморья, в проекте бюджета на реализацию краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» в следующем году предусмотрены ассигнования в сумме более 16 миллиардов рублей. Из них более 15,6 миллиардов рублей — средства региональной казны, еще 485 миллионов — поддержка федерального центра.

Вся государственная программа содержит три подпрограммы. Наибольший объем финансирования при этом предусмотрен на первую подпрограмму — «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи».

«Почти 11 миллиардов рублей будут реализованы в форме мер социальной поддержки. Около одного миллиарда рублей предусмотрены на обеспечение населения льготными лекарственными средствами, препаратами, а также специализированными продуктами питания для детей», — уточнили в ведомстве.

При этом еще порядка 4 миллиардов рублей пойдет на обеспечение деятельности, развитие, а также укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. В том числе за счет денежных средств будет приобретено медицинское оборудование и санитарный автотранспорт. Часть финансирования заложена на реконструкцию и капремонт объектов здравоохранения.

Предусмотренные бюджетом-2016 года деньги также будут направлены на развитие кадрового потенциала сферы, укрепление службы охраны материнства и детства, мероприятия по борьбе с социально-значимыми заболеваниями, а также на оказание высокотехнологической помощи и так далее.