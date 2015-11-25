Осло, 25 ноября, 2015, 05:28 — ИА Регнум. Власти Норвегии приняли решение о временном введении мер пограничного контроля на границах с другими странами Шенгенской зоны в связи с ростом притока мигрантов. Об этом сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, передаёт телеканал NRK.

visitnorway.com Драккар.

По её словам, особый режим вводится с 26 ноября сроком на десять дней с возможностью последующего продления. Речь идёт о паспортном контроле для лиц, прибывающих из Дании, Германии и Швеции на паромах и через сухопутную границу.

«Это одновременно и мера безопасности, и способ учёта прибывающих на паромах», — уточнила Сульберг. Она также отметила, что на данную меру власти в Осло решились после того, как пограничный контроль ввела Швеция, что создало определённые последствия для Норвегии.

«Шведы укрепляют свои границы, поэтому для нас не менее важно контролировать свои границы», — сказала премьер-министр.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября правительство Норвегии приняло решение ужесточить правила приёма беженцев после очередного всплеска наплыва просителей на фоне острой нехватки мест для их размещения.

Власти королевства намерены сократить социальные пособия беженцам, снизив их до среднескандинавского уровня, а также активизировать работу по выдворению тех мигрантов, которым было отказано в убежище.

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