Анкара, 25 ноября, 2015, 02:39 — ИА Регнум. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Барак Обама обсудили в телефонном разговоре инцидент с атакой турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 у сирийско-турецкой границы.

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Как говорится в заявлении официальной Анкары, которое приводит Agence France-Press, стороны согласились в необходимости «принятия мер для снятия напряжённости и предотвращения повторения подобных инцидентов».

Напомним, ранее Барак Обама заявил, что произошедшее свидетельствует о «проблемах с проведением российских операций» в Сирии вблизи турецкой границы. При этом он отметил, что Турция имеет право «защищать свою территорию и своё воздушное пространство».

Как передавало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии. Анкара утверждает, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

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