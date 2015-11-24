Минск, 25 ноября, 2015, 01:43 — ИА Регнум. Власти Турции, обостряя отношения с Россией, исходят из того, что представители «Газпрома» и России «зависят от прихотей Анкары больше, чем та от взаимодействия с Москвой». Об этом 24 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Малишевский, оценивая обострение турецко-российских отношений.

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Напомним, президент России Владимир Путин осудил действия официальной Анкары, ответственной за гибель российских военнослужащих в Сирии. Генштаб России проинформировал об усилении российского военного присутствия в Латакии и прекращения сотрудничества с Турцией «по военной линии». Пресс-служба Кремля уклоняется от прямого и ясного ответа на вопрос о будущем газопровода «Турецкий поток».

По мнению Малишевского, представители официальной Анкары считают свои позиции в данном конфликте с Москвой весьма сильными. «В том числе и в случае с так называемым «Турецким потоком», — отметил политолог. — Плюс за ними стоит НАТО, открыто поддерживающее любые антироссийские акции. Не зря же его нынешний генсек уже в день занятия этого поста уравнял Россию с ИГИЛ. Сиречь с ближневосточными террористами, которых, к слову, активно поддерживают те же турки».

«На торговле и экономике гибель очередного российского самолёта, по большому счёту, вряд ли отразится, — считает эксперт. — Анкара элементарно может блокировать черноморские проливы. Как тогда снабжать российскую группировку в Сирии? Через Индийский океан и Суэцкий канал? Так и здесь облом».

«После гибели предыдущего российского самолета в Египте, Кремль, пойдя ради французской любви и симпатий на поводу у Запада, испортил отношения с Каиром, ударив по важнейшей сфере экономики египтян», — пояснил Малишевский.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия принимает самое активное участие в борьбе против «Исламского государства». В то же время правительство Турции обвиняется в пособничестве действующим в Сирии террористам, осуществляющим сбыт через Турцию ворованной сирийской нефти и получающим из Турции финансовую и иную помощь.