Симферополь, 25 ноября, 2015, 01:11 — ИА Регнум. На части автозаправок, оборудованных дизель-генераторами, в Симферополе и Севастополе закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также сжиженный газ. В наличии осталось только дизельное топливо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На крымских АЗС нет бензина и газа

«Бензин закончился, может, завтра подвезут, но не факт», — отвечает автолюбителям сотрудник АЗС сети ATAN в Симферополе.

Подобная ситуация на многих крупных сетях АЗС Симферополя и Севастополя (ATAN, WOG) — в наличии только дизтопливо. На АЗС сетей «Современник», TESS, а также небольших сетей, не пользовавшихся у автолюбителей спросом «во времени до ЧП», бензин ещё есть, но за ним нужно выстоять очередь. Где-то закончился только АИ-92 или только АИ-95.

Как сообщало ИА REGNUM, после отключения в Крыму электроэнергии возник ажиотаж на автозаправках, работающих на собственных дизель-генераторах. Все автолюбители заправляли бензином полные баки автомобилей и во все имеющиеся у них канистры.

Министерство транспорта Крыма предложило доставить на полуостров топливо нефтетанкерами, поскольку пропускной способности железнодорожной ветки Керченской переправы (через неё возят бензин) недостаточно. «Министерство топлива и энергетики Крыма уже примерно определило объемы — это 30−50 тысяч тонн для всей республики. Это совершенно небольшой объем, можно одним-двумя танкерами перевезти», — сообщил министр транспорта Крыма Андрей Безсалов.

Ранее правительство Крыма заявляло, что у республики достаточные запасы топлива: бензина хватит на три недели, а дизтоплива на четыре.

Черноморский флот 24 ноября заявил, что в случае необходимости поделится своими запасами топлива с Севастополем для поддержания объектов генерации электроэнергии.

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