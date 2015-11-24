Вашингтон, 25 ноября, 2015, 00:40 — ИА Регнум. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что турецкая версия инцидента с российским самолётом Су-24 получила подтверждение, является его личным заявлением, так как оно не было согласовано с представителями всех стран — членов альянса. Об этом сообщили РИА Новости военно-дипломатические источники, знакомые с ходом заседания совета постоянных представителей НАТО.

По словам собеседников агентства, на заседании «были серьёзные разногласия» по вопросу о сбитом российском истребителе, и ряд представителей стран НАТО «очень осторожно отнёсся» к «турецким жалобам». Среди членов альянса не нашлось единого мнения относительно утверждений Анкары о том, что самолётом были получены многочисленные предупреждения, а некоторые из представителей на совете постпредов высказали предположения, что Су-24 мог быть сбит над территорией Сирии.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что данные, полученные от других стран НАТО, подтверждают версию крушения российского Су-24, на которой настаивает Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии. Анкара утверждает, что самолет вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что самолет находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

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