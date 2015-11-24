Рубе, Франция, 25 ноября, 2015, 00:13 — ИА Регнум. Захват заложников вооружёнными людьми во французском городе Рубэ не связан с терроризмом речь идёт о грабителях, захвативших людей при побеге от полиции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти.

lemonde.fr

По имеющимся данным, двое мужчин, подозреваемых в грабеже, вступили в перестрелку с сотрудниками полиции, а затем укрылись в одном из жилых домов, где захватили в заложники в семью.

По сведениям агентства Reuters, среди заложников есть дети. Также не исключается, что некоторые заложники могли получить ранения.

В Рубэ в настоящее время прибыли силы спецназа RAID, жилой квартал заблокирован полицией. Сообщается, что к месту происшествия прибыли мэр города и прокурор.

Город Рубэ находится на севере Французской Республики, в двух километрах от бельгийской границы.