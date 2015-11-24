Кишинёв, 25 ноября, 2015, 00:02 — ИА Регнум. Боевики террористической организации «Талибан» сбили принадлежащий молдавской компании вертолет, который участвовал в миротворческой операции под эгидой ООН в Афганистане. Данную информацию подтвердил 24 ноября молдавскому телеканалу Publika TV действующий глава МВД Молдавии Олег Балан.

bykvu.com Боевики «Талибана»

По предварительным данным, трое находившихся на борту погибли, а еще 18 человек, среди которых трое граждан Молдавии, попали в плен к террористам. Крушение произошло над территорией провинции Фарьяб, находящейся под контролем «Талибана». Других подробностей происшествия пока не сообщается.