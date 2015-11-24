Вашингтон, 24 ноября, 2015, 23:27 — ИА Регнум. Представитель Государственного департамента США Марк Тонер оправдывает туркменских боевиков, которые убили пилота, сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24. Такую позицию Тонер высказал на брифинге для журналистов сегодня, 24 ноября.

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Отвечая на вопрос журналистов, Тонер заявил, что туркменские боевики, которые поразили огнем с земли пилота самолёта Су-24, имеют право защищать себя.

При этом, отвечая на следующий вопрос, а могут ли себя защищать сторонники законного сирийского президента Башара Асада, Тонер заявил, что такого права у них нет.