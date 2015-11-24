Калининград, 24 ноября, 2015, 22:35 — ИА Регнум. В Калининграде создана первая добровольная народная дружина. Отряд из 16 человек вместе с полицейскими будет следить за общественным порядком в поселке имени А. Космодемьянского.

из архива ГАКО Дружинники в Калининграде. Площадь Победы, 1975 год

Помимо патрулирования, дружинников также планируется привлекать для обеспечения порядка на общегородских массовых мероприятиях. Поначалу добровольцы будут работать по выходным дням, однако в дальнейшем, с увеличением числа дружинников, помогать полицейским они будут и в будни.

«Появление на улицах дружинников добавит уверенности нашим гражданам и отучит их бояться ходить по тёмным переулкам. Мы признательны добровольцам за желание встать рядом с полицейскими на защиту жителей Янтарного края», — сказал начальник УМВД России по Калининградской области Евгений Мартынов. По его словам, в настоящее время прорабатываются ещё два маршрута патрулирования ДНД только уже в Калининграде.

Отряд дружинников создан из числа сотрудников одного из крупнейших предприятий региона — завода «Автотор».

«С калининградской полицией заключено соглашение о социальном партнёрстве. Отбор добровольцев мы начали проводить на заводе ещё в мае 2015 года. Все дружинники в возрасте от 30 до 40 лет физически подготовлены», — прокомментировал председатель совета директоров автопредприятия Валерий Горбунов.