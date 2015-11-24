Санкт-Петербург, 24 ноября, 2015, 22:32 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Ковалев требует возбудить уголовное дело по факту вскрытия гробницы императора Александра III в Петропавловском соборе Петербурга. Ковалев написал письмо главе УМВД по Петроградскому району, в котором просит «пресечь попытки разрушения гробницы». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутата.

moiarussia.ru Памятник Александру III на Знаменской площади в Санкт-Петербурге. Фото К.К.Булла. 1900-е годы

Гробницу Александра III начали вскрывать утром 24 ноября. Вероятно, процесс затянется на три дня. Работы проводят для проведения генетической экспертизы в рамках возобновленного уголовного расследования о гибели членов императорской семьи Романовых в 1918 году под Екатеринбургом.

Как отмечает петербургский парламентарий, изъятие фрагментов останков Александра III невозможно без повреждения гробницы. Император был похоронен в деревянном гробу, помещенном в бронзовый саркофаг, который, в свою очередь, был замурован в глухом сводчатом склепе из кирпича, сооруженном в котловане, забитом сверху камнем, землей и, возможно, залитым бетоном. На уровне пола Петропавловского собора над могилой было установлено мраморное надгробие.

Поскольку речь идет о памятнике истории и культуры федерального значения, любые работы, кроме работ по сохранению объекта культурного наследия, на его территории запрещены по закону «Об объектах культурного наследия», отмечает Ковалев.

«Причем эти работы должны проводиться силами аттестованных специалистов, по проекту, разработанному лицензированной реставрационной организацией по заданию органа охраны памятников, прошедшему историко-культурную экспертизу. Вторжение в объект без соблюдения этих условий должно расцениваться как уголовно наказуемое деяние», — подчеркивает депутат.

Напомним, Следственный комитет РФ возобновил расследование по уголовному делу о гибели членов дома Романовых. С такой инициативой выступила РПЦ. Ранее эксперты уже проводили экспертизу останков Николая II и его жены Александры Федоровны. Кроме того, взяты образцы крови императора Александра II, погибшего во время теракта в 1881 году, которые находятся на его мундире, хранящемся в Эрмитаже.

Как подчеркивал представитель СК РФ Владимир Маркин, ведомство привлекло к исследованиям ученых-генетиков с мировыми именами, которые применяют самые передовые технологии и оборудование, что «гарантирует нам получение максимально объективного результата».