Астана, 24 ноября, 2015, 22:04 — ИА Регнум. Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан», сообщила пресс-служба президента республики.

kn3.net Гордиев узел

Одно из основных положений документа — запрет на предоставление ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доход в данной валюте. Также ограничивается предел взимаемой банками неустойки за нарушение обязательств по возврату суммы займа физлицом.

Закон также предусматривает ограничение по предельному размеру штрафов по кредитам в банках второго уровня.

Документ устанавливает очередность погашения задолженности при недостаточности платежа по займу: 1) основной долг, 2) вознаграждение по кредиту, 3) неустойки (штрафы, пени), 4) издержки по взысканию задолженности.

Также предусматривается повышение эффективности возвратности кредитных средств через АО «Фонд проблемных кредитов». Законодательно регламентируются операции АО «Фонд проблемных кредитов», в том числе предусматривающие самостоятельное, а также совместно с банками создание компаний по работе с проблемными активами, приобретение сомнительных и безнадежных активов банков и др.

Расширяются и полномочия Нацбанка по обеспечению стабильности путем осуществления выплат компенсаций, в том числе через свои дочерние организации, по депозитам физических лиц, открытым в национальной валюте.

Также сообщается, что в целях поддержания финансовой стабильности вводятся поправки, предусматривающие ответственность лиц за совершение сделок в целях манипулирования рыночным курсом обмена валют.

Нормами законопроекта создаются законодательные предпосылки для выпуска государственных исламских ценных бумаг. Предусматривается возможность конвертации традиционного банка в исламский банк, закрепляется ответственность филиалов банков-нерезидентов, филиалов страховых организаций-нерезидентов.

Напомним, 20 августа 2015 года было объявлено об отмене введенного ранее валютного коридора для национальной валюты. Доллар в республике подорожал сразу на 35,5%, со 188,38 тенге до 255,26 тенге. На 24 ноября 2015 года курс доллара достиг отметки 307 тенге.