Москва, 24 ноября, 2015, 21:31 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооружённых сил Российской Федерации заявил сегодня, 24 ноября, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва, займет позицию в районе рядом с сирийской провинции Латакия, где был сбит турецкими ВВС российский бомбардировщик Су-24.

arms-expo.ru Ракетный крейсер «Москва» ВМФ РФ

Уточняется, что ракетный крейсер «Москва» оснащен системой ПВО «Форт», которая аналогична сухопутной системе ПВО С-300. Крейсер направлен в этот район для усиления противовоздушной обороны.