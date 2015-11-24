Москва, 24 ноября, 2015, 21:17 — ИА Регнум. В районе Северное Медведково, в сквере 50-летия ВЛКСМ планируется установить монументально-декоративную композицию «Белые медведи», заявил на заседании 24 ноября глава комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов. По его словам, памятник установят за счет частного инвестора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитат из м/ф «Умка». Реж. Владимир Попов, Владимир Пекарь. 1969. СССР Большая медведица и Умка

Как отметили на заседании, выбор скульптурной композиции не случаен: белый медведь символизирует топоним «Медведково» и украшает герб района Северное Медведково.

«Согласимся с возможностью возведения декоративной скульптуры «Белые медведи», — заявил Лавренов на заседании.

Он добавил, что будет проведен открытый творческий конкурс, к участию в котором привлекут скульпторов-анималистов.

Напомним, предложение о возведении памятника «Белые медведи» поступило в комиссию Мосгордумы от главы управы Северное Медведково Бориса Трофимова.