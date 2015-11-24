Севастополь, 24 ноября, 2015, 20:35 — ИА Регнум. Оператор мобильной связи «К-Телеком» постепенно снижает объем поставок услуги беспроводного интернета 3G в целях уменьшения нагрузки на базовые станции. Это даст возможность сохранить голосовую связь. Об этом на пресс-конференции заявил начальник ГУ информатизации и связи Вадим Дворяненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

vwmin.org Беспроводная связь 3G

«Технология 3G на 20−30% более энергоемка, по сравнению с 2G, что съедает емкость аккумуляторных батарей базовых станций. В целях экономии, «К-Телеком» постепенно сворачивает услугу беспроводного интернета», — сказал Дворяненко.

Услуги проводного интернета будут сохранены полностью. Более того, правительство готово снабжать провайдеров дизельгенераторами, чтобы предотвратить выход из строя коммутационного оборудования из-за скачков в энергоснабжении, обеспечивающего работу проводного интернета.

«За три часа веерного электропитания не соблюдается режим полной зарядки-разрядки аккумуляторов, которые успевают зарядиться только на 60%, а потом идет глубокий разряд в течение шести часов. Соответственно, батареи из-за этого разрушаются», — разъяснил Дворяненко.

Принято решение, что 80 из 164 базовых станций мобильного оператора «К-Телеком» будут снабжены бензогенераторами, вторая часть станций будет поочередно заряжаться передвижными дизельгенераторами. «Никаких причин, что связь будет потеряна, нет. Правительство Севастополя совместно с «Севастополь-Телекомом» и оператором мобильной связи «К-Телеком» делаем все возможное, чтобы связь была сохранена», — добавил чиновник.

В городе насчитывается 450 тыс. абонентов мобильного оператора «К-Телеком».