Санкт-Петербург, 24 ноября, 2015, 20:33 — ИА Регнум. Стихийный митинг прошел у ворот комплекса зданий правительства Петербурга вечером 24 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Дальнобойщики протестуют против взимания сборов с тяжелых грузовиков за проезд по федеральным трассам с помощью системы «Платон». Не добившись ответа от властей региона, водители намерены предъявить свои требования на федеральном уровне.

ИА REGNUM Митинг дальнобойщиков у Смольного

На митинг у Смольного собралось около 50 дальнобойщиков, которые прибыли туда на легковых автомобилях, так как ГИБДД не пропускало грузовики в центр города дальше моста Петра Великого (Большеохтинского). Более сотни фур сконцентрировались за мостом, на другом берегу Невы, в то время как водители ожидали представителей власти у здания правительства Петербурга.

Однако, к дальнобойщикам никто так и не вышел. По словам координатора движения ТИГР Александра Расторгуева, поддержавшего акцию водителей, на площади Пролетарской Диктатуры находится много полицейских, которые убеждают собравшихся покинуть ее, цитируя закон о митингах.

«Заявляют, что собрание незаконно. Но у нас нет ни лозунгов, ни плакатов, так что это фактически народный сход, который не требует согласований с администрацией. Поначалу нам заявили, что к нам выйдет один из вице-губернаторов, однако позже он, видимо, решил не спускаться со своих небес», — добавил Расторгуев в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Дальнобойщики уже объявили об официальном окончании мероприятия и вскоре планируют разойтись. Они намерены принять участие во всероссийской акции протеста водителей фур, намеченной на 30 ноября. В планах перевозчиков — отправиться в Москву. Петербуржцы по дороге собираются встретиться с дальнобойщиками из других регионов, в частности, Новгородской и Тверской областей и из северокавказских республик.

Кроме того, инициативная группа направит письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и прокурору города Сергею Литвиненко с требованием признать систему «Платон» недееспособной.

Дальнобойщики по всей стране недовольны введением системы, при которой они вынуждены платить при выезде на федеральные трассы, если грузоподъемность автомобиля превышает 12 тонн. Массовые акции протеста дальнобойщиков начались еще 11 ноября.

Отметим, что сегодня правительство РФ согласилось в 100 раз снизить штрафы за нарушение системы «Платон», и он составит: 5 тыс. рублей в первый раз, 10 тыс. рублей — во второй.