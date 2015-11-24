Москва, 24 ноября, 2015, 20:14 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации сделало официальный протест турецкому военному атташе по поводу инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны.

минобороны.рф Министр обороны России Сергей Шойгу

В российском военном ведомстве подчеркнули, что Су-24 ВКС РФ, выполнявший боевые задачи по борьбе с терроризмом, был сбит самолетом ВВС Турции. Минобороны уверяет, что российский бомбардировщик не нарушал сирийско-турецкую границу и находился исключительно в воздушном пространстве Сирии.

Также Минобороны сообщило, что попытки организовать взаимодействие с турецкой стороной по линии экстренной связи успехом не увенчались. Москва рассматривает действие турецких ВВС как недружественный акт.

В настоящее время российское военное ведомство разрабатывает комплекс мероприятий по реагированию на подобные инциденты. При этом боевые действия в Сирии будут продолжены.

Ранее сегодня сообщалось, что турецкий военный атташе был вызван в министерство обороны России, после того, как в Сирии на границе с Турцией был сбит бомбардировщик Су-24 ВКС РФ.

Также известно, что в турецкий МИД, в связи с инцидентом с бомбардировщиком Су-24 ВКС РФ, был вызван советник-посланник российского посольства в Анкаре Сергей Панов.