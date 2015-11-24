Москва, 24 ноября, 2015, 20:34 — ИА Регнум. Предложение установить бюст генерала Черняховского в районе Аэропорт в сквере напротив дома № 5, корпус 1 по улице Черняховского поступило от Российского военно-исторического общества (РВИО), заявил на заседании 24 ноября глава комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Лев Лавренов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

albumwar2.com Генерал армии Иван Черняховский

Бюст будет установлен за счет средств РВИО, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также преддверии 110-летия со дня рождения полководца, сообщил Лавренов. По его словам, размер памятника вместе с постаментом составит около 3 м.

«Принципиально одобряем идею установки памятника, но определяться это будет в результате закрытого конкурса, проведенного заказчиком», — сообщил Лавренов.

Напомним, как ранее сообщал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, памятник Черняховскому планировалось установить неподалеку от здания посольства Польши в Пресненском районе.

«Мы обсуждали вопрос установки бюста в сквере поблизости от посольства Польши. Но решили, что имя прославленного военачальника, погибшего при освобождении территории Восточной Пруссии, позднее переданной Польше, не должно быть заложником псевдоисторических и политических провокаций, затеянных польской стороной», — сообщал Кононов.