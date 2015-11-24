На севере Москвы установят бюст генерала Черняховского
Москва, 24 ноября, 2015, 20:34 — ИА Регнум. Предложение установить бюст генерала Черняховского в районе Аэропорт в сквере напротив дома № 5, корпус 1 по улице Черняховского поступило от Российского военно-исторического общества (РВИО), заявил на заседании 24 ноября глава комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Лев Лавренов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Бюст будет установлен за счет средств РВИО, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также преддверии 110-летия со дня рождения полководца, сообщил Лавренов. По его словам, размер памятника вместе с постаментом составит около 3 м.
«Принципиально одобряем идею установки памятника, но определяться это будет в результате закрытого конкурса, проведенного заказчиком», — сообщил Лавренов.
Напомним, как ранее сообщал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, памятник Черняховскому планировалось установить неподалеку от здания посольства Польши в Пресненском районе.
«Мы обсуждали вопрос установки бюста в сквере поблизости от посольства Польши. Но решили, что имя прославленного военачальника, погибшего при освобождении территории Восточной Пруссии, позднее переданной Польше, не должно быть заложником псевдоисторических и политических провокаций, затеянных польской стороной», — сообщал Кононов.