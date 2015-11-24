Цюрих, Швейцария, 24 ноября, 2015, 20:03 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Международной Федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер не намерен соглашаться с пожизненным отстранением от футбола. Именно это грозит Блаттеру по итогам разбирательства арбитражной палаты комитета по этике ФИФА, пишет издание Die Welt.

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Ранее сегодня СМИ сообщили, что главе Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини грозит такое же наказание.

Накануне стало известно, что арбитражная палат ФИФА начала третейские разбирательства в отношении Блаттера и Платини. Точные выводе доклада комитета по этике ФИФА, на основании которого и начато разбирательство, неизвестны, однако ряд СМИ сообщают, что комитет рекомендовал пожизненно отстранить Блаттера и Плтини от футбольное деятельности

В свою очередь адвокат Платини Тибо д’Але косвенно подтвердил предложения комитета по этике ФИФА, заявив: «Я сожалею, что об этом стало известно, данная процедура должна быть конфиденциальной». Адвокат также подчеркнул, что наказание в видео пожизненного отстранения от футбольной деятельности является чрезмерным.

«Разумеется, подобное наказание чрезмерно. Это скандал, направленный на то, чтобы не дать Платини участвовать в выборах президента ФИФА», — заявил Тибо д’Але.

Напомним, на данный момент Блаттер и Платини уже отстранены от футбольной деятельности на 90 дней начиная с октября месяца. Оба они пытались обжаловать это решение в апелляционном комитете ФИФА, но протесты были отклонены.