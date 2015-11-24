Гавана, 24 ноября, 2015, 20:00 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Центральной Америки собрались в Сальвадоре, чтобы обсудить миграционный кризис в Коста-Рике. Глава МИД Сальвадора Уго Мартинес заявил, что главы внешнеполитических ведомств будут пытаться найти решение для этой проблемы «на краткосрочную и долгосрочную перспективы». Кроме этого, будет рассмотрен вопрос нелегальной миграции в регионе, сообщает Prensa Latina.

Les Haines Кубинец

В официальном заявлении Министерства иностранных дел Кубы говорится, что находящиеся в Коста-Рике кубинцы покинули страну легально. «Пытаясь достичь территории США, они стали жертвами торговцев людьми и криминальных группировок, которые бессовестно получают прибыль за счёт «содействия» мигрантам в пересечении границ стран Южной и Центральной Америки, в том числе, Мексики», — говорится заявлении МИД, пишет Cuba Debate.

Костариканские СМИ уже назвали ситуацию, которая сложилась в их стране из-за наплыва мигрантов из Республики Куба, миграционным кризисом. Несмотря на то, что Никарагуа отказалась пропускать кубинских граждан через свою территорию для дальнейшего следования в США и препроводила их обратно в Коста-Рику, применив силы полиции, мигранты с Острова Свободы продолжают прибывать, сообщает Marti Noticias.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, потепление кубино-американских отношений не остановило поток кубинских беженцев, направляющихся в США. Отметим, что официальный статус беженца в США получают те граждане Кубы, которые прибывают в страну сухопутным путем через территорию Мексики.

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