Москва, 24 ноября, 2015, 19:56 — ИА Регнум. Турция, сбив Су-24, нанесла удар в спину не только России, но и всем, противостоящим ИГИЛ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. «Я согласен с президентом: сегодняшнее событие — это удар в спину. Он нанесен не только России. Этот удар направлен против всех, кто противостоит ИГИЛ, кто реально, а не на словах, сражается с ним и стремится не допустить новых невинных жертв», — отметил Васильев.

ytimg.com Взрыв

«Хочется надеяться, что сегодняшнее событие заставит мировое сообщество осознать, что конфронтация доходит до опасной черты, и это используют террористы и их пособники», — говорит парламентарий. «Для снижения напряжения и эффективной борьбы с террором необходимо объединять усилия, как это делают сейчас Россия и Франция. Хочется верить, что это поймут и другие государства, не дожидаясь атак на свои самолеты и города», — заявил Васильев.

Российский самолет сбит на территории Сирии турецкой ракетой именно тогда, когда Россия в полном соответствии с международным правом активизировала усилия по ликвидации теневой структуры поставок сирийской нефти для финансирования ИГИЛ, сказал депутат. «Кто отдал приказ разрушить добрососедские взаимовыгодные отношения, которые Россия на протяжении многих лет выстраивала с Турцией? Невозможно представить, что после сегодняшних событий отношения с Турцией останутся прежними. Это относится практически ко всем сферам. Трудно представить, кто из россиян поедет в страну, совершившую этот вероломный акт в отношении наших военнослужащих», — отметил Васильев.

Президент России Владимир Путин заявил, что крушение Су-24 выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Российский лидер назвал его «ударом, который РФ нанесли в спину пособники террористов».