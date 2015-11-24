Минск, 24 ноября, 2015, 19:56 — ИА Регнум. Офицальный визит Александра Лукашенко в Россию, запланированный на 25−26 ноября, перенесён. Об этом сообщает белорусское госинформагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента республики.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как уточняется, перенос визита Александра Лукашенко был согласован сторонами «в связи с загруженностью рабочих графиков президентов». Конкретные сроки визита будут согласованы в ближайшее время по дипломатическим каналам, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в рамках двухдневного визита Александра Лукашенко в Москву должна была состояться его встреча с президентом России Владимиром Путиным в узком, а затем расширенном составе, по итогам которой ожидалось подписание международных документов.

Также были запланированы переговоры руководителя постсоветской республики с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Сергеем Нарышкиным.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Александра Лукашенко «глубоко поговорить» с президентом России стало известно 16 октября, когда в казахстанском Бурабае руководитель постсоветской республики попросил Владимира Путина о возможности посетить Москву, чтобы обсудить проблемные вопросы белорусско-российских отношений. Среди таковых — вопросы размещения в Белоруссии российской военной авиабазы, цены на российские углеводороды и оказание Россией «поддержки» находящемуся в кризисе номинальному «стратегическому партнёру».