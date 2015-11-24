Дамаск, 24 ноября, 2015, 19:37 — ИА Регнум. Заместитель командующего вооруженным отрядом сирийских туркменов Алпаслан Селик заявил, что оба российских пилота, катапультировавшиеся с бомбардировщика Су-24, который был сбит турецкими ВВС, были расстреляны. Слова Селика передает сегодня, 24 ноября, Reuters.

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Он сообщил, что сирийские повстанцы расстреляли российских пилотов ещё в небе, когда те спускались на парашютах. Когда пилотов обнаружили на месте приземления, оба они были мертвы.

Также сообщается, что группировка «10-я бригада Побережья» заявила о готовности обменять тела пилотов на заключенных, находящихся в тюрьмах на территории Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 в воздушном пространстве Сирии.

Турецкая сторона утверждает, что Су-24 нарушил воздушное пространство Турции и, следовательно, Анкара имела право его сбить.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал действия Турции «ударом в спину» и обвинил Анкару в пособничестве терроризму.

Министерство обороны РФ заявило, что согласно данным объективного контроля Су-24 не залетал в воздушное пространство Турции, а находился в километре от границы на высоте шесть тысяч метров.