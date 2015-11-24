Симферополь, 24 ноября, 2015, 19:16 — ИА Регнум. Первую очередь энергомоста Кубань-Крым строители сдадут 20 декабря. Об этом журналистам в Симферополе сообщил министр энергетики России Александр Новак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

te.ru Опора

«Конкретный срок окончания первой очереди — 20 декабря», — сказал Новак.

По словам министра, строители пытаются сократить сроки сдачи объекта, чтобы запустить его к началу декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, через энергопереход по дну Керченского пролива пойдёт электроэнергия, сгенерированная на АЭС в Ростовской области и новой ТЭС в Краснодарском крае, причём, ТЭС на Таманском полуострове будет построена только к 2018 году. Всего Крым сможет получать через энергопереход по дну Керченского пролива перетоки до 850 мегаватт — этого хватит удовлетворения внутренних потребностей полуострова. Ранее к концу 2015 года планировалось сдать в эксплуатацию первую очередь энергомоста из Краснодарского края в Крым с максимальной нагрузкой до 403 МВт, весной 2016 — вторую очередь. Работы по прокладке электрического кабеля с Кубани в Крым по дну Керченского пролива начались в августе.

Также концепция энергонезависимости Крыма предусматривает строительство двух ТЭЦ на полуострове.

Читайте также:Крым на пути к энергетической независимости от Украины