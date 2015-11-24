Нижний Новгород, 24 ноября, 2015, 19:07 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде кондуктор одного из автобусов серьезно пострадала, погнавшись за грабителями, сообщили в региональном отделении Госинспекции по труду.

blogspot.ru Гиены

По предварительной версии, на конечной остановке автобуса, следовавшего по маршруту № 52, двое молодых людей при выходе попытались вырвать из рук кондуктора сумку с выручкой. Во время рывка сумка открылась, грабителям удалось вытащить из нее кошелек с бумажными купюрами и выбежать из салона.

Кондуктор бросилась за ними, выбежала на проезжую часть и была сбита другим автобусом. Его водитель поздно заметил женщину, попытался остановиться, но машина все равно задела ее углом кабины.

В результате 45-летняя женщина получила тяжелые повреждения — у нее сломаны несколько костей и позвоночник.

Госинспекция по труду организовала проверку, в рамках которой установит причины происшествия и выяснит условия труда работницы.