Чебоксары, 24 ноября, 2015, 19:05 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-октябре 2015 года родились 14 322 человека, что на 1,7% (или на 254 человек) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Умерли за указанный период 13 630 человек — снижение на 1,3% (или на 179 человек), сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

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По данным ведомства, число родившихся превысило число умерших на 5,1% (в январе-октябре 2014 года — 5,6%).

Основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (35,1% всех умерших), внешние причины смерти (14%), новообразования (12,3%), болезни органов пищеварения (6,6%) и дыхания (6,5%). В возрасте до одного года умерли 45 младенцев (в январе-октябре 2014 года было 62).

Среди родившихся в январе-октябре было 5541 первенцев (38,7% от общего числа родившихся живыми), 6313 детей (44,1%) были по очередности рождения вторыми, 1881 ребёнок (13,3%) — третьими, 587 (4,1%) — четвертыми и более.

За десять месяцев текущего года заключено 7433 брака (снижение на 720, или на 8,8%) и зарегистрировано 3313 разводов (снижение на 695, или на 17,3%).