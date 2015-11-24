Дамаск, 24 ноября, 2015, 18:56 — ИА Регнум. На видеохостинге YouTube появилась видеозапись, на которой исламисты, воюющие в Сирии, расстреливают пилотов, катапультировавшихся из российского бомбардировщика Су-24, сбитого ВВС Турции. Видеозапись опубликована сегодня, 24 ноября.

jootix.ir Катапультирование

На видеозаписи видно, как высоко в небе спускаются два парашюта. Боевики ведут беспорядочный огонь в их сторону и снимают это на камеру. Точная информация о судьбе пилотов отсутствует.

Ранее сегодня представитель одного их отрядов «сирийской оппозиции» заявил, что оба пилота были расстреляны в воздухе.

Associated Press со ссылкой на представителя группировки «10-й бригады побережья» Джахеда Ахмада сообщает, что российские пилоты, катапультировавшиеся из сбитого Су-24, попытались приземлиться на территории, которая находится под контролем армии Сирии, однако члены группировки начали их расстреливать.

Ахмад утверждает, что один их пилотов был застрелен, судьба второго неизвестна.