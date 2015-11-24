Санкт-Петербург, 24 ноября, 2015, 18:49 — ИА Регнум. 27 ноября в Санкт-Петербурге стартует Фестиваль корейского кино. Вниманию зрителей будут представлены актуальные фильмы корейского производства за последние 10 лет, получившие признание на международных фестивалях и одобренные к показу российскими кинокритиками. Откроет программу новая драма режиссёра Хон Сан Су «Прямо сейчас, а не после».

Цитата из к/ф «Прямо сейчас, а не после». реж Хон Сан Су. 2015. Южная Корея

Показы пройдут в кинотеатре «Аврора», вход на все мероприятия программы свободный по предварительной регистрации.

Мероприятие проводят Генеральное консульство Кореи в Санкт-Петербурге и кинематографический журнал «Сеанс», авторы которого произвели отбор картин для показа на Фестивале. Непосредственно перед просмотром каждый кинокритик представит выбранную им картину и обоснует своё предпочтение.

В программе Фестиваля:

драма «Прямо сейчас, а не после» режиссёра Хон Сан Су, 2015 год;

драматический боевик «Берлинское дело» Рю Сын Вана , 2013;

, 2013; криминальная драма «Горечь и сладость» Ким Чжи Уна , 2005;

, 2005; драма «Поэзия Ли Чхан Дона , 2010.

Новый фильм Хон Сан Су «Прямо сейчас, а не после» снят в стиле классики корейского кино. Это романтическая история молодого режиссера и художницы, встретившихся за чашкой кофе. Фильм получил множество положительных отзывов от кинокритиков разных стран мира. В сентябре нынешнего года на международном кинофестивале в Локарно картина была удостоена трёх наград, включая главный приз «Золотой леопард». На фестивале корейского кино драму представит кинокритик Борис Нелепо.

Южнокорейский режиссёр и сценарист Хон Сан Су в ранние годы своего творчества проводил много времени в Парижской Синематеке — крупнейшем в мире архиве фильмов. Большое влияние на его творчество оказал фильм французского режиссёра Робера Брессона «Дневник сельского священника», снятый в 1950 году по одноимённому роману Жоржа Бернаноса.

Первой работой Хон Сан Су стала лента «День, когда свинья упала в колодец», вышедшая на экраны в 1996 году и получившая сразу несколько наград престижный кинофестивалей, включая премию «Голубой дракон» лучшему новому режиссёру.

Режиссёр специализируется на низкобюджетных фильмах о повседневной жизни, многие из которых имеют большой успех в мире. На сегодняшний день он является автором около двадцати кинолент. Наиболее известными фильмами Хон Сан Су стали драма-комедия «Женщина — это будущее мужчины», номинированная на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 2004 году и мелодрама «Хахаха», получившая в 2010 году премию Каннского фестиваля в программе «Особый взгляд». Ретроспективы Хон Сан Су были показаны во Французской Синематеке в 2007 и 2011 годах.

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