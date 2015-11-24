Челябинск, 24 ноября, 2015, 18:47 — ИА Регнум. В Челябинске задержан сотрудник коллекторского агентства подозреваемый в том, что без малого год терроризировал звонками с угрозами, а на минувшей неделе практически полностью парализовал работу областной клинической больницы № 3. На мужчину заведено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

torange.biz Решётка для коллектора

Возраст подозреваемого 29 лет и ранее он судим не был. По версии следствия, мужчина слишком рьяно, используя незаконные методы, пытался истребовать с сотрудницы больницы, задолжавшей деньги одной из микрофинансовых компаний. Беспрерывные звонки в лечебное учреждение с угрозами и требованиями практически полностью остановили работу. Теперь, если вина коллектора будет доказана, он может угодить за решетку на срок до пяти лет за самоуправство.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, коллекторы практически непрерывно звонили на рабочие телефоны всех отделений Челябинской областной клинической больницы № 3, в том числе с использованием автодозвона и автоответчика. В грубой форме они требовали погашения задолженности одного из сотрудников по кредиту. Их противоправные действия привели к невозможности полноценной работы практически всех отделений больницы, также была отключена телефонная связь, сообщили в областной прокуратуре.