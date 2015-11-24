Киев, 24 ноября, 2015, 18:27 — ИА Регнум. Украина готова блокировать Крым с моря, сообщает 23 ноября УНИАН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

goodfon.ru Памятник погибшим кораблям.

Согласно источнику, в связи с тем, что правительство Украины 23 ноября приняло решение о временном запрете перемещения грузовых потоков на административной границе с Крымом, пограничники готовы заблокировать полуостров с моря.

«В связи с этим… Госпогранслужба продолжила выполнение задач по запрещению перемещения через административную границу с временно оккупированной АР Крым грузов и товаров железнодорожным и автомобильным транспортом. Особое внимание будет уделено судам, чьи направления движения пролегают вблизи полуострова, чтобы не допустить перемещения товаров морским транспортом. Также будут приняты меры по усилению контроля за поддержанием правопорядка и режима в контрольных пунктах въезда-выезда», — сказано в сообщении.

Как именно может быть реализована блокировка с моря — украинские пограничники не уточняют.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Украины Арсений Яценюк распорядился о необходимости прекратить поставки товаров на полуостров.

«О перемещении товаров и грузов… Я предлагаю временно запретить перемещение грузовых потоков на административной границе между Украиной и АР Крым… В соответствии с законом, Минэкономразвития подготовить проект распоряжения правительства о конкретном перечне товаров, работ и услуг, которые могут поставляться в АР Крым, и ввести этот перечень. Для того, чтобы этот перечень отвечал интересам Украины в первую очередь, предлагаю привлечь к этому меджлис крымско-татарского народа», — сказал Яценюк.

Также де-факто Украина организовала энергетическую блокаду Крыма.