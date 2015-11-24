Москва, 24 ноября, 2015, 18:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что нарастающая угроза терроризма из Турции не меньше чем из Египта, поэтому российским гражданам не рекомендуется посещать Турцию в ближайшее время. Об этом Лавров заявил журналистам сегодня, 24 ноября.

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«Второе, что необходимо сегодня подчеркнуть, заключается в нарастании террористических угроз, которые проистекают с территории Турции. И это безотносительно того случая, который произошел сегодня. Накапливается критическая масса террористических проявлений на турецкой территории. По нашей оценке, ничем не меньшие угрозы, чем в Египте», — сказал глава российской дипломатии.

Он добавил, что в связи с вышесказанным МИД РФ не рекомендует российским гражданам с туристическими целями или с какими-либо иными в Турецкую Республику направляться на данном этапе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ВВС Турции сбили бомбардировщик Су-24 Воздушно-космических сил России в небе над Сирией. Турецкая сторона это не отрицает и заявляет, что имела на это право, так как Су-24 якобы вторгся в воздушное пространство Турции.

Российская сторона подчеркивает, что Су-24 находился исключительно в воздушном пространстве Сирии и это подтверждают данные объективного контроля.

В России звучат призывы разорвать дипломатические отношения с Турцией и запретить полёты российских граждан в эту страну.